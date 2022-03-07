1 أبريل أول فواتير استهلاك الكهرباء لأشهر الصيف.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن الفاتورة القادمة فى 1 أبريل ستكون أول فواتير فصل الصيف والتى تبدأ في الارتفاع بشكل تدريجي نتيجة زيادة معدلات الاستهلاك بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن فاتورة فبراير التى يتم تحصيلها أول مارس هى آخر فواتير فصل الشتاء التى تكون معدلات الاستهلاك الفعلى منخفضة نتيجة الاستغناء عن مكيفات الهواء وبالتالى تنخفض قيمة الفاتورة.

و أضاف المصدر، أن فاتورة أبريل تعتبر أول فواتير اشهر الصيف والتى تستمر حتى فاتورة نوفمبر المقبل، لتبدأ بعدها فواتير فصل الشتاء، لافتا إلى أن معظم فواتير استهلاك فصل الصيف تكون مرتفعة بدرجة كبيرة مقارنة بفواتير فصل الشتاء.

وأوضح المصدر أن هناك بعض المشتركين تشهد فواتير الاستهلاك الخاصة بهم ارتفاع كبير فى معدلات الاستهلاك نتيجة الاعتماد على بعض الأجهزة التى تستهلك كميات كبيرة من الطاقة مثل غلاية المياه أو التكييف أو استخدام التكييف وغيرها من الأجهزة كثيفة الاستهلاك.