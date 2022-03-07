شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل حال إصابة طفلك بفيروس كورونا؟ الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان أنه حال إصابة الأطفال بكورونا ينبغى اتباع سلسلة من الخطوات الهامة والتي تتضمن استشارة الطبيب والتأكد من أن الأعراض التي يعانى منها هي أعراض فيروس كورونا مع القيام بالعزل المنزلي.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه ينبغي الالتزام بالأدوية والتغذية السليمة والصحية مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالنسبة لبقاي افرارد الأسرة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.