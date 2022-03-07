شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا حول العالم تقترب من 6 مليون حالة مع بدء العام الثالث للوباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية إن عدد وفيات وباء كورونا الرسمية على مستوى العالم يقترب من 6 مليون حالة، مما يؤكد أن الجائحة التى تدخل عامها الثالث الآن أبعد ما تكون عن النهاية.

وأشارت الوكالة إلى أن عدد وفيات الوباء، وفقا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز الأمريكية حتى اليوم الاثنين،وصل إلى 5.999.158.

وأوضحت الوكالة أن الجزر البعيدة فى المحيط الهادى، والتى حمتها عزلتها من كورونا لأكثر من عامين، تصارع الآن أول حالات التفشى والوفيات، والتى زادت بسبب متغير أوميكرون سريع العدوى.

بينما تقوم هونج كونج، التى تشهد ارتفاع معدل الوفيات بها، بإجراء اختبار لشعبها بالكامل البالغ تعداده 7.5 مليون نسمة ثلاث مرات هذا الشهر مع تشبثها بإستراتيجية البر الرئيسى للصين بصفر كوفيد.

ومع استمرار ارتفاع الوفيات فى بولندا والمجر ورومانيا ودول شرق أوروبا الأخرى، تستقبل المنطقة أكثر من مليون من اللاجئين القادمين من أوكرانيا التى مزقتها الحرب، وهى الدولة التى كان بها معدل تطعيم متواضع ومعدلات مرتفعة من الإصابات والوفيات.

وكذلك، فإن الولايات المتحدة برقم ثرائها وإتاحة اللقاحات بها، تقترب الوفيات فيها من المليون.

ولاتزال معدلات الوفاة من كورونا حول العالم فى أعلى مستوياتها بين غير الملقحين ضد الفيروس، بحسب ما يوضح تيكى بانج، الاستاذ الزائر بكلية الطلب بالجامعة الوطنية فى سنغافورة، والرئيس المشارك لائتلاف التحصين فى أسيا والباسيفيك.