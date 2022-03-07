المطار يستقبل طائرة للمصريين العالقين قادمة من بولندا بعد إجلائهم من أوكرانيا

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار القاهرة الدولى فجر اليوم الإثنين، طائرة شركة "ايركايرو" التابعة لوزارة الطيران المدنى، قادمة من بولندا وعليها 174 راكباً، والتى تم تخصيصها لعودة المصريين المتواجدين فى بولندا إلى أرض الوطن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإجلاء المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية .

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولى، وصلت الرحلة لـ "اير كايرو" رقمSM 3804 من طراز ايرباص 320، قادمة من بولندا وعلى متنها 174 راكبا مصريا، من الذين عبروا الحدود الاوكرانية إلى الدول المجاورة لها، وقام فريق من العلاقات العامة تحت اشراف الدكتور طارق اسماعيل مدير قطاع العلاقات العامة بالمطار بمتابعة انهاء اجراءات وصولهم، وذلك داخل صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم تحت اشراف الطيار اشوف حافظ مدير المبنى .

وخصصت ادارة الحجر الصحى برئاسة الدكتور حازم حسين طاقم طبى لفحص الركاب المصريين، و إجراء التحاليل لمن لا يحمل شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا، ويقوم الطبيب بفحص الركاب ومتابعة حالتهم الصحية، خاصة أنهم منذ عدة ايام نازحين من المدن الاوكرانية إلى الدول المجاورة، وتم تجميعهم فى العاصمة البولندية وارسو .