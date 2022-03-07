شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يقترح خدعة ضرب روسيا بطائرات تحمل علم الصين لتأجيج الحرب بين موسكو وبكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترح الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب أن تقوم الولايات المتحدة بإرسال طائرات مقاتلة متخفية بعلم الصين للقيام بقصف روسيا، وقال إن هذا سيدفع البلدين إلى قتال بعضهما البعض، بحسب ما ذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية.

وكان ترامب قد تعرض لهجوم شديد فى الأيام الماضية لإشادته بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين ووصفه بالعبقرى، مما أدى إلى انتقادات من قبل الديمقراطيين وبعض الجمهوريين البارزين.

وخلال خطاب ألقاه أمام مانحين جمهوريين فى نيوأوريلينز بولاية لويزيانا مساء السبت الماضى، تحدث ترامب عن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وطرح الرئيس السابق فكرة قلب موسكو وبكين ضد بعضهما البعض، وقال إن الولايات المتحدة يمكن أن ترسل طائرات إف 22 المقاتلة تحمل أعلاما صينية وتقوم بقصف روسيا، وفقا لتسجيل صوتى نشره مراسل صحيفة واشنطن بوست جوش داوسى.

وتابع ترامب قائلا: وبعدها نقول إن الصين هى من فعلتها وليس أمريكا، ثم يبدأن فى محاربة بعضهما البعض ونجلس نحن ونشاهد.

وعلقت نيوزويك وقالت إنه لا يبدو مرجحا أن إخفاء طائرة أمريكية بعلم صينى سيكون كافيا لخداع الروس، حيث تحتفظ الصين وروسيا بعلاقات قوية، وطلبت بكين من بوتين تعليق غزوه لأوكرانيا حتى إجراء أولمبياد بكين الشتوية فى فبراير الماضى، بحسب تقارير. كما وصف الريس الصينى شى جينبينج نظيره الروسى من قبل باعتباره أفضل أصدقائه وأقربهم وذلك فى يونيو 2018 أثناء تقديمه فى تكريم خاص خلال قمة عقدت بينهما.