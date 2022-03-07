شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للإنتاج الحربى يحضر افتتاح معرض الدفاع العالمى بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، أمس، إفتتاح معرض الدفاع العالمي المقام بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الجاري بمدينة الرياض.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن "معرض الدفاع العالمي" يمثل منصة عالمية للتوافق العملياتي في قطاع الدفاع عبر المجالات الخمسة لصناعة الدفاع (البر، البحر، الجو، الأمن، الأقمار الصناعية) ومن المقرر أن تُعرض خلاله أحدث التطورات التكنولوجية في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، موضحاً أن مشاركة وزارة الإنتاج الحربي بنماذج للعديد من المنتجات العسكرية المتطورة التي تقوم بإنتاجها من ذخائر وأسلحة ومعدات، مضيفاً أن الجناح المصري يقع على مساحة عرض تبلغ 300م2 تضم منتجات عسكرية متنوعة لشركات وزارة الإنتـاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والشركة العربية العالمية للبصريات، مشيراً إلى أن مشاركته بالمعرض تأتي في ضوء دعوة أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية للمشاركة بالمعرض في إطار العلاقات المترابطة بين الجانبين والحرص على الإطلاع على أحدث تكنولوجيات التصنيع في مجال الصناعات الدفاعية.

وأشاد الوزير "مرسي" بحرص الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية على أن يكون "معرض الدفاع العالمي" متكاملاً وفريداً من نوعه بحيث يوفر للمصنعين المحليين والعالميين والجهات المعنية بقطاع الصناعات العسكرية والأمنية ولكافة المهتمين من الزوار منصة موحدةً تحت سقف واحد، مضيفاً أن المعرض يمثل إضافة إلى سلسلة معارض الدفاع الدولية على مستوى العالم، مثمناً مشاركة الجانب السعودي وعلى رأسه الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية في معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX" في نسختيه الأولى عام 2018 والثانية عام 2021.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الوزير "مرسي" أشار إلى أن مشاركة وزارة الإنتاج الحربي بمعرض الدفاع العالمي يؤكد على مدى عمق العلاقات بين البلدين والتكامل في المجالات كافة، مضيفاً أنه قد أشاد بقدرة القائمين على المعرض على تنظيمه بهذا الشكل الذي يليق بالمملكة بالرغم من ظروف جائحة كورونا، كما أشاد بحرص المنظمين على الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تحافظ على صحة وسلامة المشاركين بالمعرض.