شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وشبورة كثيفة على الطرق والعظمى بالقاهرة 23 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الاثنين، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية كثيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة، وسانت كاترين العظمى 22 درجة والصغرى 08 .