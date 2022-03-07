شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الروسى يعلن فتح ممرات إنسانية فى كييف وماريوبول وخاركوف وسومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عن نظام تهدئة من الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت الروسي، وفتح ممرات إنسانية من كييف وماريوبول وخاركوف وسومي، بناءً على طلب الرئيس الفرنسي من الرئيس الروسي.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن "محاولات كييف لاتهام روسيا بتعطيل العمليات الإنسانية هذه المرة لا معنى لها، وسيتم متابعة مراقبة سير العملية بمساعدة طائرات مسيرة".

وتدخل اليوم الإثنين، الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الحادي عشر على التوالي، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تنفيذ عمليات عسكرية على الأراضي الأوكرانية، صباح يوم 24 فبراير الماضي.

وفرضت دول أوروبية وغربية وأمريكية، عقوبات اقتصادية ضخمة على روسيا واستهدفت تلك العقوبات أيضا قيادت موسكو على رأسهم الرئيس بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.