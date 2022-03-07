شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح التعليم لطلاب الثانوية العامة استعدادا لامتحانات 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم نصائح لطلاب الثانوية العامة استعدادا لامتحانات 2022، حيث طالبت الوزارة الطلاب بضرورة المذاكرة بشكل يحقق نواتج التعلم وبفهم عميق للموضوعات والمناهج الدراسية والابتعاد عن الحفظ، مضيفة أن الطالب إذا حقق نواتج التعلم من كل موضوع دراسى سيدخل الامتحان ويتعامل مع الأسئلة فى نظام التقييم الجديد بكل سهولة ويسر دون شكاوى، كما طالبت الوزارة من الطلاب بالاعتماد على مصادر التعلم المختلفة وعدم الاعتماد على الدروس الخصوصية.

كما وجهت الوزارة الطلاب المتأخرين عن تسليم الأوراق المطلوبة للتقدم للامتحانات فى بعض المدارس بسرعة تسليمها.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن نظام الثانوية العامة القديم يوازى أسئلة التقييم التي تقيس في معظمها مهارة الحفظ والاسترجاع للمعلومات، أما نظام الثانوية العامة الجديد تعنى أسئلة التقييم التي تقيس مستويات فهم نواتج التعلم.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن النظام الجديد لا علاقة له بما إذا كان "الامتحان أو التصحيح ورقيا أو إلكترونيًا وكذلك لا علاقة له بنوعيات الأسئلة فيما إذا كانت مقالية أو متعددة الاختيارات أو أى نوع آخر.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2022 تبدأ 11 يونيو المقبل، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سيتم إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة وكيفية أداء الامتحانات وطبيعية الأسئلة خلال الفترة المقبلة.