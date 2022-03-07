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وزير القوى العاملة: نستهدف 500 ألف وثيقة للعمالة غير المنتظمة

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القاهرة - سامية سيد - قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه عقب الانتهاء من قانون العمل، ستعمل الوزارة على قانون العمالة المنزلية، مشيرًا إلى أنه عقب عطلة عيد الفطر المبارك سيتم إقامة الانتخابات العمالية.

 

وأضاف سعفان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"  مع الإعلامي سيد علي: “نتعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية لتقديم منح تدريبية للخريجين”.

 

ولفت وزير القوى العاملة، إلى  إن الوزارة تستهدف 500 ألف وثيقة للعمالة غير المتنظمة حتى يستفيدوا منها في ظل ظروف جائحة التي أثرت عليهم كثيرًا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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