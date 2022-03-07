شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن امتحانات الثانوية العامة 2022.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة دفعة العام الدراسى الجارى 2022، إعلان وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل الامتحانات التى تعقد فى يونيو المقبل.. نقدم فى التقرير التالى 10 معلومات عن الامتحانات.

ـ سوف تقعد الامتحانات وفق نظام التقييم الجديد بأسئلة تقيس الفهم ونواتج التعلم وليس الحفظ والتلقين أى أن الأسئلة ستكون لقياس الاستفادة الحقيقة من المناهج.

ـ يجب على الطلاب التحضير والاستعداد الجيد والمناسب لامتحانات الثانوية العامة 2022، بالابتعاد عن الحفظ.

ـ الأسئلة ستكون من المنهج الدراسى ولكن لا يعنى بالضرورة أن تكون نصا من المصادر المتاحة للتعلم بل ستكون تطبيقية لقياس فهم الطالب للمحتوى العلمى والدراسى المتاح له.

ـ سيتم حسم شكل عقد الاختبارات إلكترونية أم ورقية وأيضا مصير التصحيح الإلكترونى قريبا حيث ستعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا لإعلان كافة التفاصيل.

ـ انتهاء قرابة 680 ألف طالب وطالبة من تسجيل استمارة الإلكترونية وتسليمها للمدارس.

ـ لا يوجد تسجيل للاستمارة الورقية بل سيتم الاكتفاء بالاستمارة الإلكترونية لدخول الامتحانات.

ـ لا عودة للنظام القديم بامتحانات الثانوية العامة أى أنه لن يتم وضع أسئلة هدفها قياس الحفظ بل الأسئلة ستخاطب التعلم والفهم.

ـ أتاحت وزارة التربية والتعليم للمعلمين تسجيل استمارة 1 سرى للمشاركة فى أعمال الملاحظة وتقدير الدرجات.

ـ تقدير الدرجات يدويا من خلال المصححين سيكون لطلاب الدمج والمكفوفين وفى المواد غير المضافة للمجموع.

ـ من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة فى مواعيدها 11 يونيو المقبل حسب المواعيد التى حددتها الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى.