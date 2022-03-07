شكرا لقرائتكم خبر عن جهود الدولة في خدمات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمتعافين من الإدمان × 11 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة على تقديم خدمات التنمية، الاجتماعية والاقتصادية للمتعافين من الإدمان للارتقاء بجودة الحياة لديهم.

”الخليج 365” يستعرض خدمات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمتعافين من تعاطى المخدرات في نقاط محددة

توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن " 16023".

زيادة عدد المراكز العلاجية لـ 28 مركزا علاجيا في 17 محافظة حتى الآن ، بعدما كان عددها لا يتجاوز 12 مركزا في 7 محافظات عام 2014.

سيتم تعميم الخدمات العلاجية على مستوى كافة محافظات الجمهورية بحلول 2025 .

إطلاق مبادرة " بداية جديدة " لتوفير التمويل لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من مرضى الإدمان بهدف تحقيق الدمج المجتمعي لهم.

المبادرة تعد أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان إضافة الى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة.

تمويل مشروعات صغيرة للمتعافين تصل لـ 5 ملايين و710 آلاف جنيه حتى الآن.

إطلاق مبادرة "حرفي" لتدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل مثل "صيانة التكييف والمحمول والأجهزة الكهربائية والنجارة .

تدريب ما يقرب من 9 آلاف متعافي على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل حتى الآن.

إطلاق مبادرة "بأيدينا "تتضمن ابتكار وتصميم وتنفيذ المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز العزية التابعة للصندوق، جميع أعمال الأثاث " النجارة " لمركز جديد لعلاج الإدمان بمحافظة قنا.

تم الانتهاء من تنفيذ جميع وحدات الأثاث " من مكاتب و دواليب وأسرة ،وكراسي خشبية ، ومكتبات ، وكافة أعمال النجارة لمركز العزيمة بمحافظة قنا

يعد مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة قنا أول مركز في العالم يتم تأثيثه بسواعد المتعافين".