شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف الفئات المقرر حصولها على الجرعة التنشيطة الثالثة من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن الحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة بعد مرور 6 أشهر من تلقي لقاح كورونا الجرعتين الأولى والثانية، مشيرة إلى أن الفئات التى ستحصل على الجرعة الثالثة هم العاملين في القطاع الطبي وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والأشخاص فوق 18 عاما.
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيلها أعلى معدل للشفاء من كورونا في مستشفيات العزل بالجمهورية بواقع 85.7 %، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه يتم تسجيل الحالات المصابة بكورونا في مستشفيات العزل بعد ثبوت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية،
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف .