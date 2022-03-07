شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف الفئات المقرر حصولها على الجرعة التنشيطة الثالثة من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن الحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة بعد مرور 6 أشهر من تلقي لقاح كورونا الجرعتين الأولى والثانية، مشيرة إلى أن الفئات التى ستحصل على الجرعة الثالثة هم العاملين في القطاع الطبي وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والأشخاص فوق 18 عاما.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيلها أعلى معدل للشفاء من كورونا في مستشفيات العزل بالجمهورية بواقع 85.7 %، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.