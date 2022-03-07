شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. السكة الحديد تبدأ غدا تشغيل أول قطارات درجة ثالثة مكيفة بخط الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ هيئة السكة الحديد غدا الثلاثاء تشغيل قطارات الدرجة الثالثة المكيفة، كخدمة جديدة لأول مرة بتاريخ السكك الحديدية وهي خدمة سريعة لخدمة عواصم المحافظات فقط بالإضافة إلى محطتي إدفو وكوم أمبو.

وتنطلق أولي الرحلات علي خط القاهرة /أسوان يوم ٨ مارس الجاري قطار رقم ٣٠٠٦ الساعة ٥:١٥ وقطار رقم ٣٠٠٧ من أسوان / القاهرة الساعة ٤:١٥، على أن يتوالى تشغيل الرحلات على باقي الخطوط.

وأكدت الهيئة أنها تسعي إلى تقديم خدمة جيدة بسعر يتناسب مع جمهور الركاب، حيث يبلغ ثمن التذكرة من القاهرة إلى أسوان 150 جنيها.

وأوضحت الهيئة، أنه تم إتاحة الحجز على هذه القطارات بمكاتب حجز التذاكر بالمحطات وعلي ابلكيشن و موقع الحجز ، كما يوجد بكل قطار عربة بوفيه لتوفير إحتياجات الركاب من الاطعمة والمشروبات.