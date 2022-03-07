شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفرنسية: ندعم أوكرانيا ولسنا فى حالة حرب مع روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الأحد، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفرنسا، ليسا في حالة حرب مع روسيا بسبب أوكرانيا.

وقال لودريان في مقابلة مع قناة "فرانس 2"، "فرنسا ليست في حالة حرب مع روسيا ولا حلف شمال الأطلسي".

وتابع قائلا: "نحن لسنا في حالة حرب مع روسيا. نحن متضامنون مع الأوكرانيين".

وأكد لودريان على أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ظل الأوضاع التي تشهدها أوكرانيا والمنطقة.