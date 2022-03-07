شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترفع كفاءة الطرق والمحاور والنظافة والإنارة بالحوامدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت محافظة الجيزة، أعمال رصف وسفلتة بشوارع مدينة الحوامدية، حيث تم وضع طبقة "الحجر الأبيض" استعداداً لرصف شارع طريق 11، كما تمت متابعة أعمال مشروعات الصرف الصحي بقرية الشيخ عتمان وتركيب فروعات الربط بالشوارع الجانبية وعمل جسات استكشاف.

كما تم رفع (177) طن مخلفات و تم رفع الأتربة أعلى الكوبرى العلوى بطريق مصر اسيوط طالعة شارع جمال عبد الناصر، وتنفيذ أعمال التجريد بشارع الساحة، واصلاح اعطال المياه في شوارع (الحاج وفدى السدة ابو نجيب بالعزبة الشرقية وشارع جحا والبطل احمد عبدالعزيز .).

كما تم صيانه الصرف الصحي في شوارع (صلاح الدين الايوبى وايمن الزغبى وجامع ابو مخلوف وطريق 11 وسيد حسانين ومسجد الخضر )، وصيانه الكابلات والاعمدة بطريق ابو ربع بشارع الرحمة، وتنفيذ اعمال قص وتقليم وتجميل الاشجار بطريق مصر اسيوط الزراعى، وتنفيذ اعمال ري الأشجار بحديقة مزلقان منى الامير.

جاء ذلك بناءاً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة اعمال الرصف والتطوير وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وبحضور المهندس مجدي محب رئيس مدينة الحوامدية.