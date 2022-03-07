شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع اليوم 3 أطنان لحوم صكوك إطعام في أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف، توزيع لحوم صكوك الإطعام، اليوم الإثنين، حيث توزع الوزارة 3 أطنان من لحوم صكوك الإطعام على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة أسيوط، وذلك للأسبوع الخامس من بدء مرحلة التوزيع.

وبما يتم توزيعه اليوم يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم صكوك الإطعام حتى تاريخه 115 طنًّا من اللحوم بمحافظات: "القاهرة– الجيزة– الدقهلية– الإسكندرية– دمياط - بني سويف- الفيوم- المنيا- الشرقية- القليوبية- السويس- المنوفية- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- الغربية- شمال سيناء- الوادي الجديد- البحيرة- مطروح-بورسعيد- البحر الأحمر- كفر الشيخ- الإسماعيلية- جنوب سيناء".

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد أن قيمة كل صك 300 جنيه وتصلح بديلا لموائد الرحمن خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا، كما تصلح لتكون زكاة وصدقة، مشيرا إلى أن الوزارة دعمت مشروع صكوك الإطعام بـ11 مليون جنيه، وتم الانتهاء من توزيع 200 طن لحوم حتى الآن.

وأكد وزير الأوقاف، أن مشروع صكوك الإطعام من أهم المشروعات الناجحة في خدمة المجتمع، لافتا إلى أن الهدف من المشروع هو الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية مرة على الأقل كل شهر كمرحلة أولى عكس صكوك الأضاحي التى يتم توزيعها مرة واحدة في العام، وذلك في إطار مسألة التكافل المجتمعى، فمسألة إطعام الطعام أولوية في ديننا الحنفيف.

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت وزارة الأوقاف، على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، لافتة إلى أنه سيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة.