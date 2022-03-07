شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: أوكرانيا تستعد لتفجير مفاعل نووى فى خاركوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الدفاع الروسية، إن "المخابرات الأوكرانية تستعد بالتعاون مع مقاتلى منظمة "آزوف" لتنفيذ استفزازات عبر تلوث إشعاعي محتمل في منطقة خاركوف".

وأضافت الوزارة بحسب ما نشرت "سبوتنيك الروسية"، أن "القوميين الأوكران يخططون لتفجير مفاعل بمنشأة نووية تجريبية في خاركوف واتهام القوات المسلحة الروسية باستهداف المنشأة صاروخيا".

وتدخل اليوم الإثنين، الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الحادي عشر على التوالي، بعد أن أعلن الرئيس الروسية فلاديمير بوتين عن تنفيذ عمليات عسكرية على الأراضي الأوكرانية، صباح يوم 24 فبراير الماضي.

وفرضت دول أوروبية وغربية وأمريكية، عقوبات اقتصادية ضخمة على روسية واستهدفت تلك العقوبات أيضا قيادت موسكو على رأسهم الرئيس بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وفي تصريحات سابقة، طمئن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، العالم بعد قصف روسيا لمحطة زابوريجيا النووية جنوب شرق أوكرانيا بالصواريخ، حيث أكد عدم تسرب أي مواد مشعة بعد استهداف المحطة.

وأعلن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن صاروخا روسيا استهدف مبنى في منشأة زابوريجيا النووية جنوب شرق أوكرانيا، مؤكداً أن أكبر محطة نووية في أوروبا هي الآن تحت سيطرة موسكو.