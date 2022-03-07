شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع التأمين أهم أنشطة التمويل غير المصرفى الداعمة للاستثمار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغة وأنظمته الأساسية، والذي انتهى مجلس الشيوخ من مناقشته حتى المادة 40، مع الدعوة لجلسة أخرى يوم 13 مارس القادم لاستكمال مواد القانون.

وتعتمد فلسفة مشروع القانون على أنه واحدا من أهم قطاعات التمويل غير المصرفي، وتمثل دورا هاما في زيادة وتحفيز الاستثمار في القطاع الخاص، ونرصد أرقام هامة ترتبط بالقطاع:

- يتكون من 41 كيانا يتمثل في 29 شركة تأمين تزاول التأمين التجاري و10 شركات تأمين تزاول التأمين التكافلي والتعاوني.

- إجمالي الأقساط المُحصلة لشركات التأمين بلغ مبلغ 47,535 مليار جنيه.

- إجمالي التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين مبلغ 23.429 مليار جنيه.

- بلغ صافي استثمارات شركات التأمين مبلغ 131,466 مليار جنيه .

- يصل عدد صناديق التأمين حتى 31/21/2021 لـ 692.

- بلغ حجم الاشتراكات السنوية 10.5 مليار جنيه، وحجم التعويضات 9.9 مليار جنيه.

- حجم الأموال المستثمرة بالصناديق تقدر بـ 85.61 مليار جنيه حتي 31/12/2020 .

- يبلغ متوسط حجم الأقساط (HMO) لنشاط الرعاية الصحية لحوالي 6 مليار جنيه.

- بلغ إجمالي التعويضات بنشاط الرعاية الصحية لحوالي 5 مليار جنيه.