شكرا لقرائتكم خبر عن مع بدء ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح الكهرباء لتجنب ارتفاع قيمة الفاتورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، رسالة لجميع المشتركين على مستوى الجمهورية، خاصة بارتفاع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء خلال أشهر الصيف، لافتا إلى أن المواطن هو المتحكم الوحيد فى قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية، من خلال نمط استهلاكه اليومى ومدى حفاظه على اتباع طرق الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية المنزلية.

ونصح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، المواطنين بضرورة اتباع طرق ترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للطاقة لتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، موكدا أن ترشيد الاستهلاك لا يعنى عدم الاستخدام وإنما يعنى حسن الاستخدام.

وفيما يلي نصائح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لترشيد استهلاك الكهرباء وتجنب قيمة ارتفاع فاتورة الاستهلاك الشهرية :

1- التأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية المنزلية.

2- التأكد من إزالة الثلج المتراكم من الثلاجة باستمرار لأن تراكم الثلج يجعلها تعمل بطاقة أكبر وتستهلك كهرباء أكثر.

3- عدم وضع الطعام الساخن فى الثلاجة يجعلها لا تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء.

3- ترتيب الأطعمة داخل الفريزر ووضعهم جنب إلى جنب لملئ الفراغات تجعلها لا تستهلك كهرباء أقل.

4- تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة أو مرتين أسبوعياً وذلك لأن استهلاك الكهرباء سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يومياً.

5- اضبط التكييف على درجة حرارة 25 .

6- لا تعتمد على المجفف الكهربائي واعتمد على أشعة الشمس.

7- شغل الغسالة بكامل حمولتها لأنها تستهلك نفس كمية الطاقة.

8- استخدم المايكرويف في تسخين الأكل بدلًا من الفرن الكهربائي، لأنه يستهلك وقتًا أقل، وبالتالي طاقة أقل.

9- املئ غلاية المياه حسب الحاجة فقط لأن زيادة المياه يستهلك طاقة أكثر.

10- فصل الأجهزه الكهربائية من مصدر التيار الكهربائي من خلال نزع الفيشة.

11-ضبط التكييف على درجة حرارة 24 واحرص على وضع مروحة أمامه لتقليل استهلاك الكهرباء.