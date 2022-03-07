شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: نستهدف 500 ألف وثيقة للعمالة غير المتنظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه عقب الانتهاء من قانون العمل، ستعمل الوزارة على قانون العمالة المنزلية، مشيرًا إلى أنه عقب عطلة عيد الفطر المبارك سيتم إقامة الانتخابات العمالية.

وأضاف سعفان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي: “نتعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية لتقديم منح تدريبية للخريجين”.

ولفت وزير القوى العاملة، إلى إن الوزارة تستهدف 500 ألف وثيقة للعمالة غير المتنظمة حتى يستفيدوا منها في ظل ظروف جائحة كورونا التي أثرت عليهم كثيرًا.