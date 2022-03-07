شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تعلن توفير 27 سلعة لأصحاب البطاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية لأصحاب بطاقات التموين حيث تصل لـ 27 سلعة مثل الأرز والزيت والسكر والمكرونة وغيرها من السلع الأخرى ضمن مقررات تموين شهر مارس الجاري، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة وهو 50 جنيها في ظل وجود مخزون لدى الوزارة يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، كما يتم طرح السلع الغذائية في منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وتوفر وزارة التموين السلع الغذائية من خلال الشركات التابعة لوزارة ومد مخازن شركات الجملة بكافة السلع الأساسية لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية في مواعيدها المحددة حيث إن لدى الوزارة مخزون لعدده أشهر وبالنسبة للسكر، فهناك احتياطي استراتيجي لمدة حوالى 4،5 شهر، علماً بأن الموسم الجديد لإنتاج السكر من قصب السكر والبنجر بدأ فى شهري يناير وفبراير من العام الجاري على التوالي، ليصبح الإنتاج المحلى يغطى احتياجات الدولة بنسبة تقرب من 90% .

كما يوجد احتياطي استراتيجي من زيت الطعام يكفى لمدة 5،5 شهر، مع استمرار تعزيز المخزون طوال الوقت، وبالنسبة للأرز، فهناك اكتفاء ذاتي من إنتاجه،

وتمتلك وزارة التموين احتياطياً استراتيجياً يصل إلى مدة 6،5 شهر، كما أن الاحتياطي الاستراتيجي من الفول يصل لمدة 3 شهور كما تصل نسبة الاحتياطي من اللحوم الطازجة والدواجن فى كلٍ منهما إلى حوالى 8،5 شهر.