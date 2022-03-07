شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. التموين: لدينا مخزون استراتيجى كاف من كافة السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

التموين: لدينا مخزون استراتيجى كاف من كافة السلع

هيئة الأرصاد الجوية تعلن انخفاض درجات الحرارة 10 مئوية نهاية الأسبوع

الصحة تعلن عن ضوابط جديدة للتطعيم ضد فيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

التنمية المحلية: توفير 100% من الأراضى المطلوبة لتنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

انتخابات المهندسين: إعادة بين هاني ضاحي الحاصل على 18091 صوتا والنبراوي 9544

الحكومة توقف الدعم عن 485 متعديا بالبناء على الأراضى الزراعية بـ9 محافظات

الكهرباء: إنتاج 10 آلاف كيلو وات من الطاقات المتجددة العام المقبل

رئيس الوزراء يكلف بإعداد خطة طرح وحدات سكنية متنوعة للمصريين بالخارج.. صور

التضامن: 7 ملايين جنيه إيرادات معرض ديارنا بالقاهرة بعد أسبوع من افتتاحه

الصحة: السمنة تسبب 7 أنواع من السرطانات.. اعرف التفاصيل

الصحة: إصدار 550 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 2 مليار جنيه خلال شهرين

عميد المعهد القومى للتغذية: 16% من أطفال المدارس يعانون من السمنة

التضامن: الأورمان تساهم بـ100 مليون جنيه لتوصيل المياه ضمن حياة كريمة

غلق وتشميع مطعم شهير بالجيزة بعد ضبط لحوم وكفتة غير صالحه للاستخدام الآدمى