شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تطعيم 50% من الفئة المستهدفة بلقاح كورونا حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك انخفاضا ملحوظا فى أعداد الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك هناك انخفاض على تردد المرضى بكورونا على المستشفيات وهذا يعطى مؤشرات لانتهاء الموجة الخامسة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو خليل عبر برنامجه من مصر المذاع على قناة سى بى سى أن نسبة التطعيم حتى الآن تعدت 50% بلقاح كورونا، و30 مليونا حتى 5 مارس تلقوا جرعتين لقاح كوورنا، والجرعة الأولى حصل 40 مليون مواطن، وخطتنا على النصف الثانى من العام الحالى الوصول إلى 70%.

وتابع: "قرار العلاج على نفقة الدولة يأتى فى إطار تقديم حياة كريمة للمواطنين، ويمكن الحصول على لقاح كورونا دون الارتباط بمركز محدد، والحصول على قرارات العلاج على نفقة الدولة أصبح أسرع وأسهل وهناك قرارات يتم الحصول على الموافقة خلال 48 ساعة".

وأوضح : "الدولة تعمل حاليا على تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين فى تحمل الدولة النفقات سواء فى العلاج على نفقة الدولة والعلاج على التأمين الصحى الشامل والمبادرات الرئاسية".