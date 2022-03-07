شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مشروع أرض الخيالة المخصص لسكان الجيارة بمصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشروع أرض الخيالة هو أحد المشروعات التى تنفذها الدولة المصرية كسكن بديل للمناطق العشوائية غير الآمنة بالتعاون بين صندوق التنمية الحضرية ومحافظة القاهرة، وبدأ المشروع في استقبال السكان بعد فرش الوحدات وتوفير كافة الخدمات التى يحتاجها السكان .

ومنطقة الخيالة تقع بالقرب من عين الصيرة، تأتى ضمن خطة الدولة التى وضعتها للقضاء على المناطق العشوائية خاصة فى القاهرة، من خلال سياسة واضحة تستهدف توفير سكن ملائم مكتمل المرافق والتشطيبات لأهالى المناطق العشوائية.

و"الخيالة"، هى إحدى المناطق بمحافظة القاهرة التى يعمل على تطويرها صندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان بالتعاون مع القوات المسلحة ومحافظة القاهرة، لتسكين أهالى المناطق العشوائية غير الآمنة.

وأوضحت محافظة القاهرة، أن المشروع يتكون من 42 عمارة بواقع 2500 وحدة سكنية، والتكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى 853 مليون جنيه، وتبلغ مساحات الوحدات 60 مترًا.

ويجسد المشروع فكر الدولة فى مواجهة المناطق العشوائية للتغير إلى الأفضل، ففى الماضى كان يتم نقل الأهالى فى مناطق نائية دون توافر خدمات حقيقية لهم، لكن اليوم الدولة تبنى داخل التجمع السكنى ونطور هذه المناطق حتى يتسنى للمواطنين العيش بها دون الابتعاد عن مناطقهم، أو البناء فى أقرب منطقة مجاورة لهم.

ويتضمن المشروع إنشاء مدرسة و نقطة شرطة، ومركز إسعاف، ومركز طبى، ومكتب بريد، وحديقة عامة، وأعمال تنسيق الموقع تتضمن تنفيذ طرق بمسطح 60 ألف متر، وشبكات مياه وصرف بطول 3500 متر، ولاند سكيب.