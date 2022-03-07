الاستعلام عن الحالة الصحية لمصابي حريق مخزن في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أمرت النيابة العامة، في المرج بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب داخل مخزن أخشاب لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر.

كما كلفت الأجهزة الأمنية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والاستعلام عن الحالة الصحية لـ ٤ أشخاص أصيبوا في الحريق.

وتبين من المعاينة أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي داخل المخزن، وأسفر عن تفحم محتويات المخزن، وأصيب من خلاله 4 أشخاص وتم إسعافهم بمحيط الحريق.

وتحفظ رجال المباحث على صاحب المخزن، وسيتم الاستماع لشهود العيان حول الحريق لكشف ملابسات الواقعة، ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل مخزن خردة بمنطقة المرج.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن أخشاب بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.