المعاينة: نفوق 13 رأس ماشية في حريق مزرعتين بأبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس عن تفاصيل حريق مزرعتين بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة، اليوم الأحد.

تبين بالفحص نشوب حريق في مزرعتين متجاورتين على مساحة 150 مترًا بعزبة صادق، الأولى ملك حلمي شنودة والثانية ملك صباح فتحي، ما أسفر عن نفوق 9 جواموس و4 خراف.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية باليزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من حظيرة ماشية بقرية ترسا.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد بمشاركة رئيس إدارة الإطفاء اللواء علاء خلوصي.

عمل رجال الدفاع المدني على محاصرة النيران التي امتدت إلى مختلف أرجاء الحظيرة -بما فيها سيارة- ما أسفر عن نفوق 13 رأس ماشية قبل وصول قوات الحماية المدنية.

تحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة الوقوف على ملابسات الحريق وأسبابه.