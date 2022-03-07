تسرب غاز داخل منزل بمنشأة القناطر.. واستقرار حالة 5 مصابين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد مركز منشأة القناطر شمال قطاع أكتوبر بالجيزة، اليوم الأحد، تسرب غاز نتج عنه إصابات طفيفة دون وفيات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بحدوث تسرب غاز داخل منزل بدائرة مركز منشأة القناطر.

انتقلت قوات الدفاع المدني وفريق إنقاذ بري تحت إشراف اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، ونائبه اللواء علاء خلوصي.

تبين بالفحص حدوث تسرب من أسطوانة بوتاجاز أحدثت "هبَّة" نتج عنه حريق محدود نتج عنه 5 مصابين بإصابات طفيفة وحالتهم مستقرة.