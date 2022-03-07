تفحم رؤوس ماشية وسيارة في حريق حظيرة بأبو النمرس (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

التهمت ألسنة النيران عددا من رؤوس الماشية إثر حريق شبَّ داخل حظيرة بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة، اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية باليزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من حظيرة ماشية بقرية ترسا.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد بمشارةك رئيس إدارة الإطفاء اللواء علاء خلوصي.

عمل رجال الدفاع المدني على محاصرة النيران التي امتدت إلى مختلف أرجاء الحظيرة -بما فيها سيارة- ما أسفر عن نفوق عدد من رؤوس الماشية قبل وصول قوات الحماية المدنية.

تحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة الوقوف على ملابسات الحريق وأسبابه.