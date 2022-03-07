الزراعة: زيادة 20% في صادرات البطاطس.. وروسيا تحتل المرتبة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن صادرات مصر من محصول البطاطس عام 2021- 2022، كما أنها ارتفعت بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، موضحًا أن الصادرات الزراعية المصرية من الموالح والبطاطس، يتم تفريغها في الموانئ الروسية حاليًا، ولم تتأثر بالحرب الروسية الأوكرانية حتى الآن.

وقال العطار في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه لأول مرة في مصر تصل الصادرات الزراعية هذا العام إلى 5.6 مليون طن، كما نستهدف أن نصل لـ6 ملايين طن، مشيرًا إلى أن مصر تتصدر صادرات الموالح في العالم للعام الثالث على التوالي.

وفي ذات السياق أكدت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة العفن البني بالبطاطس التابع لوزارة الزراعة، أن دول الاتحاد الأوروبي جاءت في المرتبة الأولى بإجمالي 105 آلاف طن، ثم جاءت روسيا في المرتبة الثانية بإجمالي 78 ألف و689، ثم الدول العربية بإجمالي 75 ألف فدان.

وأوضحت بلابل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم متابعة واعتماد 643 ألف فدان على مستوى الجمهورية، موضحة أن خلو البطاطس من مرض العفن البني هو أهم شروط التصدير.