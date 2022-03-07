الغرفة التجارية بالقاهرة: ارتفاع أسعار اللحوم البلدية والسودانية والبرازيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن هيثم عبدالباسط، عضو شعبة القصابين بالغرفة التجارية في القاهرة، رفع سعر اللحم البرازيلي المستورد بنحو 50 جنيهًا في الكيلو، لأول مرة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال عبدالباسط في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "كيلو اللحم البلدي زاد 10%، أما كيلو اللحم السوداني ارتفع من 90 جنيهًا إلى 120 جنيهًا للكيلو".

وأضاف: "اللحم البرازيلي في المطاعم والفنادق ارتفعت أسعاره بنسبة 50%؜ تقريبًا في آخر 8 أشهر، وبالتالي يباع الكيلو بـ120 جنيهًا بدل 70، كما أن البرازيلي بديل البلدي في المطاعم والفنادق".