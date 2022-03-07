شركات الطيران بالمطار تبدأ تطبيق إجراءات السفر الجديدة للسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

بدأت شركات الطيران العاملة في مطار القاهرة الدولي، تطبيق اشتراطات جديدة لقبول المسافرين إلى السعودية، طبقًا للقرارات السعودية الأخيرة بإلغاء الإجراءات الاحترازية.

وتضمنت الشروط الجديدة لشركات الطيران للرحلات المتجهة إلى السعودية عده نقاط وهي:

1- عدم اشتراط تقديم نتيجة فحص PCR سلبية أو "رابيد تيست" قبل القدوم إلى المملكة العربية السعودية.

2-‏ إلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي على المسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية.

3-‏ يشترط لتأشيرات الزيارة بكافة أنواعها وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة البقاء في المملكة العربية السعودية.