أخبار مصر

شركات الطيران بالمطار تبدأ تطبيق إجراءات السفر الجديدة للسعودية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

بدأت شركات الطيران العاملة في مطار القاهرة الدولي، تطبيق اشتراطات جديدة لقبول المسافرين إلى ، طبقًا للقرارات السعودية الأخيرة بإلغاء الإجراءات الاحترازية.

وتضمنت الشروط الجديدة لشركات الطيران للرحلات المتجهة إلى السعودية عده نقاط وهي:

1- عدم اشتراط تقديم نتيجة فحص PCR سلبية أو "رابيد تيست" قبل القدوم إلى المملكة العربية السعودية.

2-‏ إلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي على المسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية.

3-‏ يشترط لتأشيرات الزيارة بكافة أنواعها وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس خلال فترة البقاء في المملكة العربية السعودية.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا