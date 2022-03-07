شكرا لقرائتكم خبر عن مدير منطقة آثار الهرم: لا زيادة جديدة في أسعار تذاكر الزيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، إن أسعار تذاكر زيارة منطقة أهرامات الجيزة لم تطرأ عليها أي زيادة منذ ما يقرب من عامين، وآخر زيادة كانت قبل جائحة كورونا ، مشيرًا إلى سعر التذكرة للزائر المصري 40 جنيهًا، وللطالب المصري 20 جنيهًا، وهي أسعار معمول بها منذ ما يقرب من عامين وحتى الآن.

وأضاف خلال تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن أسعار زيارة منطقة الأهرامات معلنة كغيرها من المناطق الأثرية، وأي زيادة جديدة تحتاج لانعقاد مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، ويتم الإعلان عنها فورًا عبر الصفحات الرسمية لوزارة السياحة والآثار وتعليقها أمام بوابات الدخول، موضحًا أنه خلال العامين الماضيين لم تشهد أي زيادة وذلك من أجل تشجيع حركة السياحة الداخلية.

الجدير بالذكر أن منطقة أهرامات الجيزة بدأت في تشغيل منظومة البوابات الإلكترونية والتي تعد المرحلة الثانية من منظومة الدخول الالكتروني للمنطقة الأثرية بعد تشغيل المرحلة الأولى في أكتوبر الماضي والتي تضمنت تشغيل التذاكر الإلكترونية.

وتشكل هذه البوابات جزء من منظومة إلكترونية متكاملة لدخول كافة المناطق الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة بمختلف أنحاء الجمهورية تباعا، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، ومنذ أكتوبر الماضي يتم استخدام تذاكر إلكترونية جديدة لتحل محل التذاكر الورقية، وذلك مع الحفاظ على هوية المنطقة والطابع الأثري الخاص بها.