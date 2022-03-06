شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: مخزون القمح يكفى لنهاية العام وسنقف أمام المتلاعبين بالأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تتدخل بما لديها من مخزون استراتيجى من السلع لزيادة عرض السلع في الأسواق وعدم رفع الأسعار، قائلا: "لدينا مخزون استراتيجي من بعض السلع يكفينا لستة أشهر قادمة ونضع فى الاعتبار احتياجات شهر رمضان".

وأشار السفير نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، إلى أن السلع التى تهم المواطن مخزونها يتراوح بين أربعة وخمس وست شهور، مؤكدا أن صعوبة الحصول على القمح من روسيا وأوكرانيا لا يؤثر على السلع الأخرى التي نعمل على توفيرها.

واستكمل: "لدينا قمح يكفينا أربعة شعور وسينضم القمح المحلي لمخزوننا ليكفينا حتى نهاية العامة وسنستخدم أدواتنا الرقابية المختلفة للوقوف أمام المتلاعبين وضبط الأسعار"، مشيرا إلى أن معارض أهلا رمضان لوزارة التموين ستشهد تخفيضات للعديد من السلع فى كل المحافظات.