شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضر: سعر البطاطس من 3 إلى 5 جنيهات.. والأسعار تتجه للانخفاض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة، إن مصر بها تحركات سعرية، وفي انتظار الانخفاض مع دخول المنتجات الصيفية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» أنه سيكون هناك انخفاضًا تدريجيًا في أشعار الخضراوات، لافتًا إلى أن لا يوجد دولة في العالم لا يوجد بها مشكلات.

وتابع نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة، أن مصر بها اكتفاء ذاتي من الخضر والفاكهة، مشيرًا إلى أن الحالة الجوية أدت لانخفاض الإنتاج، والارتفاع الطفيف في الأسعار حاليًا «كل الجهود تتضافر حتى يشعر المواطن إن معندناش ارتفاع أسعار البطاطس من 3 إلى 5 جنيهات، وهناك مشاركة من اتحاد الغرف التجارية في معارض أهلا رمضان «والأسعار تتجه للانخفاض».