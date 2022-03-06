شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: موجة "الخماسين" انتهت مساء اليوم واحذروا من ارتداء الملابس الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والانذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت اليوم منخفضاً جوياً أقرب لملامح الطقس الخماسين قادم من الصحراء الشرقية لليبيا وامتدت للصحراء الغربية وتحول لرياح جنوبية غربية مثيرة للأتربة تأثرت بها كافة محافظات الجمهورية وتسبب في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وأضاف في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: المنخفض بفضل الله كان سريعاً في تحركه وهو الآن في أقصى شرق البلاد وباقي محافظات الجمهورية متأثرة الآن برياح شمالية غربية قادمة من البحر المتوسط ستعمل على انخفاضات درجات الحرارة وتحسن واضح في مدى الرؤية الافقية.

وأشار إلى أن الرؤية الافقية تحسنت على محافظات الشمال وشمال الصعيد نتيجة تحرك المنخفض، متوقعا استقرار الطقس قبل فجر اليوم وأن تبلغ العظمى في القاهرة غداً 23 درجة مئوية أقل من اليوم بنحو ستة درجات مئوية والصغرى لهذه الليلة ستكون ما بين 12-13 درجة وستكون درجة الحرارة منخفضة وشديدة البرودة، موجها رسالة تحذير للجماهير بتوخي الحذر في قرار ارتداء الملابس الصيفية، قائلاً : بلاش تاخدوا القرار ده فصل الشتاء لم ينته بعد حيث سينتهي في 21 مار س فلكياً.

وتابع: "وفقا لتوقعاتنا مع نهاية هذا الاسبوع يتمعق الانخفاض في درجات الحرارة وستكون العظمى في القاهرة في حدود 18-19 درجة مئوية وبالتالي لسه الاجواء شتوية إعتباراُ من الاربعاء والخميس والجمعة وستصل في نهاية الاسبوع في السواحل الشمالية العظمى مابين 17-18 مئوية والصغرى ستصل لعشر درجات مئوية.