شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: لدينا مخزون استراتيجى كاف من كافة السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه تم توفير كافة السلع الاستراتيجية خلال جائحة كورونا، ولم تحدث أزمة في أنواع السلع، ولدينا مخزون استراتيجى كافى من كافة السلع الآن، وتابع:"بنعمل رومانة الميزان في عملية العرض والطلب من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ السلعية لإحداث توازن بين عملية العرض والطلب وضبط الأسعار"، مناشداً كافة المواطنين الاتصال على الخطوط المخصصة للشكاوى حال وجود أي تاجر قام برفع أسعار السلع.

وأضاف "خليل" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضي عبر قناة "dmc"، أن معرض "أهلا رمضان"، سينطلق خلال الشهر الجارى، وستكون التخفيضات به تتراوح ما بين "20إلى 25%"، مضيفاً:"النسخة المقبلة من أهلا رمضان ستختلف عن كافة النسخ السابقة"، مناشداً المواطنين عدم تخزين السلع كون كافة السلع متوفرة وبوفرة.

وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إلى أنه سيتم تشديد الرقابة على كافة المنافذ السلعية وهناك إجراءات رادعة لكل من يتلاعب في السلع، أوالمواصفات والجودة والأسعار والفواتير، وتابع:"لن يستطيع أحد التلاعب في قوت الشعب المصرى"، مشدداً على أن سلع شهر رمضان تم الإعداد لها وتوفيرها منذ 3 شهور ماضية.