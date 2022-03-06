شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: مصر بها 400 ألف رأس ماشية.. والإنتاج المحلي وصل 60% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن مشروع البتلو من المشروعات الهامة في قطاع الثروة الحيوانية، وكان مخصص له 200 مليون جنيه.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، أن الدولة أخذت اتجاها جادا نحو دعم المستثمرين في قطاع الزراعة، والفئات المهمشة في الريف؛ ليصل دعم هذا المشروع إلى 15 مليار جنيه؛ لزيادة عدد الرؤوس الحيوانية.

وتابع أن الدولة تعمل على استصلاح 5 ملايين فدان، والتوسع في إنتاج اللحوم الحمراء ومنها مشروع البتلو، وكذلك قرار الرئيس بتخصيص 9 مناطق للاستثمار في الثروة الداجنة، مؤكدًا أن الدولة تجاوزت 400 ألف رأس ماشية «قطاع الزراعة يؤثر في المجتمع؛ والدولة المصرية ضخت 700 مليار جنيه في حياة كريمة للتأثير في الريف المصري».

وأشار إلى أن الخضراوات والفواكه بها اكتفاء ذاتي، ويتم تصدير الفائض منها «عندنا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض وأسماك المياه العذبة»، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا لتوفير احتياجات المواطنين والبدائل «احنا في وقت أزمات؛ وشفنا جهود الدولة المصرية».

وأوضح أن الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الحيواني، وصل، حاليًا، لحوالي 60%؛ وهو حجم الإنتاج المحلي المصري، لافتًا إلى أنه تم عمل مراكز محلية للتلقيح الصناعي الحيواني محليًا «الدولة المصرية تسير بخطوات متسارعة لتلبية احتياجات المواطن، وإيجاد البدائل».