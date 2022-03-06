شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لمرضى حساسية الصدر والأنف.. يجب شرب المياه وغلق الأبواب والنوافذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، مرضى الحساسية والمسنين والحوامل والمدخنين وكذلك مرضى نقص المناعة، بالابتعاد عن الرياح المحملة بالأتربة ويفضل لهم التواجد في المنزل، حتى لا يتعرضوا لتهيج الأغشية المخاطية بسبب الأتربة.

أضاف مجدي بدران، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن هذا الطقس المثير للأتربة يتطلب ارتداء نظارة واقية عند الخروج من المنزل، وكذلك كمامة وتغير كل 4 ساعات، كما يجب ارتداء قفازات، مردفا: "يجب تغيير الكمامات لأنها تتلوث من الأتربة، وإذا كانت الكمامة قماش فيجب اصطحاب 3 كمامات على الأقل، وعند الدخول إلى المنزل يجب غسل الأعين والأنف بالمياه".

وأكمل: "يجب نزع الملابس عند دخول الملابس لأنها ملوثة، حتى لا يصاب الإنسان بالحساسية، لاسيما وقد يتعرض المواطن لـ80 نوع من الحساسية بسبب الأتربة المنتشرة في الجو، ويجب شرب المياه بوفرة وتجنب الاحتكاك، ويجب على مرضى الحساسية غلق الأبواب والنوافذ وأخذ أدويتهم للابتعاد عن الأزمات".

وبشأن مخاطر التدخين، أشار إلى أن المدخنين لا يستطيعوا التخلص من أزمات الأتربة، وهم يضروا أنفسهم والآخرين، مستكملا: "يجب تناول الفاكهة الغنية بفيتامين سي في هذه الأجواء الترابية، ومن الفواكه الغنية بالفيتامين هي الجوافة والكيوي والفراولة والبرتقال، وكذلك البقدونس والبروكلي والليمون، ويجب تناولهم بشكل يومي، لأن فيتامين سي مهم جدا لعدم دخول المستشفيات".