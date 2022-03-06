شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: الأورمان تساهم بـ100 مليون جنيه لتوصيل المياه ضمن حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى، أن بروتوكول التعاون الذى جرى توقيعه مع جمعية الأورمان، يأتى فى إطار الشراكة بين وزارتى التضامن والإسكان وجمعية الأورمان التى تعتبر أحد مؤسسات المجتمع الأهلى الشريكة مع وزارة التضامن الاجتماعى لتنفيذ تدخلات ومشروعات هامة بقرى حياة كريمة.

أضاف عبد الموجود، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن البروتوكول يهدف لتوصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة بقرى 5 محافظات بالجمهورية كمرحلة أولى فى الصعيد، على أن تتم أعمال المشروعات لاحقا فى 20 محافظة، متابعا: "نهتم بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين فى إطار المبادرة الرئاسية لتوصيل مياه الشرب وإعادة تأهيل وبناء المساكن غير اللائقة للمواطنين".

وأوضح مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى، أنه وفقا للبروتوكول، يتمثل دور وزارة التضامن الاجتماعى، هو اختيار الأسر التى بحاجة إلى توصيل المياه إليها من خلال جمعية الأورمان، التى تساهم بـ 100 مليون جنيه لتنفيذ المشروعات فى إطار مبادرة حياة كريمة، مردفا: "وزارة الإسكان معنية بتوصيل المياه للقرى بمواصفات وجودة عالية".