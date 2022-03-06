الجيزة تدفع بفرق الصيانة للتعامل مع هبوط أرضى ببولاق الدكرور لكسر ماسورة صرف

القاهرة - سامية سيد - رصدت محافظة الجيزة حدوث هبوط أرضى نتيجة كسر بماسورة صرف صحى بنهاية شارع المساكن مع شارع كفر طهرمس بحى بولاق الدكرور.

وعلى الفور كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حى بولاق الدكرور وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعه الدفع بالفرق والمعدات واصلاح خط الصرف مع إعادة الشيء لأصله.

وقد قامت محافظة الجيزة من خلال الاجهزة المعنية بالكشف عن الهبوط وتغطية وترميم الموقع مع غلق الماسورة وجارى العمل لتغير وصله الصرف قطر 24 بوصه بواسطة مقاول الصرف مع إعادة الشيء لأصله لمسار الطريق عقب الانتهاء من الأعمال وذلك بمتابعه من عبد الله نور رئيس حى بولاق الدكرور.