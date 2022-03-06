شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح المرور للسائقين لقيادة آمنة أثناء العواصف الترابية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أوصت الإدارة العامة للمرور إرشادات عامة وتعليمات لقائدي السيارات أثناء السير على الطرق والمحاور والميادين، حرصًا على سلامتهم للوقاية من أخطار الحوادث المرورية، بعد تحذيرات الأرصاد الجوية بظهور رياح مثيرة للأتربة والرمال أعلى الطرق وجاءت النصائح كالتالى:
نصائح المرور للسائقين لقيادة آمنة أثناء العواصف الترابية
-السير بسرعات منخفضة مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة
- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك
- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل
- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب
- عدم استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدى إلى فقدان التركيز أثناء القيادة
- الالتزام بالسرعات المقررة أعلى الطرق
- استعمال مساحات السيارة باستمرار والإضاءة والأنوار العالية
- التأكد من صلاحية الإطارات وضغط الهواء فيها قبل الخروج بالسيارة