نصائح المرور للسائقين لقيادة آمنة أثناء العواصف الترابية.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - أوصت الإدارة العامة للمرور إرشادات عامة وتعليمات لقائدي السيارات أثناء السير على الطرق والمحاور والميادين، حرصًا على سلامتهم للوقاية من أخطار الحوادث المرورية، بعد تحذيرات الأرصاد الجوية بظهور رياح مثيرة للأتربة والرمال أعلى الطرق وجاءت النصائح كالتالى:

محمد يوسف

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