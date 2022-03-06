شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد الجوية تعلن انخفاض درجات الحرارة 10 مئوية نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاته لحالة الطقس خلال الساعات المقبلة، موضحًا أنه تم التنويه بوجود منخفض جوى شبه خماسينى دخل الحدود المصرية ما تسبب فى وجود نشاط للرياح على كافة أنحاء الجمهورية وانخفاض نسبة الرؤية الأفقية مع وجود عواصف ترابية فى الأماكن المكشوفة.

تابع شاهين خلال فى هاتفية إلى برنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة "الحياة"، أن المحافظات تأثرت خلال مساء اليوم الأحد برياح شمالية غربية خفيفة الأتربة، متوقعًا أن تتحسن الرؤية خلال الساعات المقبلة مع وجود انخفاض فى درجات الحرارة غدًا بمعدل 5 درجات مئوية.

أضاف يوم غد سيشهد حالة من الهدوء فى كتل الرياح مع تحسن الرؤية تمامًا مع بداية اليوم على كافة محافظات الجمهورية وتنخفض درجات الحرارة بمعدل 5 و6 درجات.

أكد مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن فصل الشتاء سينتهى فى نهاية مارس وليس حاليًا كما يظن البعض، حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة 10 درجات مئوية نهاية الأسبوع، مشددًا على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية واستبعاد استخدام الملابس الصيفية خلال تلك الفترة.

كما نصح المواطنين بعدم تخفيف الملابس وقال: "تخفيف الملابس يكون بحذر، لأن الأيام القادمة سنشهد ارتفاعات وانخفاضات فى درجات الحرارة ومع تغير الكتل الهوائية تحدث سقوط أمطار".