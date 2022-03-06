شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن عن ضوابط جديدة للتطعيم ضد فيروس كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، الانتهاء من تحديث ضوابط تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن التطعيم بالجرعة الثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أصبح متاحا في أي مركز تطعيمات، دون الارتباط بمركز محدد.

وأضاف «الوزير» أنه تقرر إتاحة التطعيم بالجرعة التنشيطية في أي مركز تطعيمات، ما لم يستقبل المواطن رسالة تفيد بالتوجه إلى مركز محدد.

وأكد أن التطعيم بالجرعة التنشيطية لمن تزيد أعمارهم عن 65 سنة، سيكون بعد 3 أشهر من تاريخ الحصول على أخر جرعة، بينما تكون الجرعة التنشيطية للأقل من 65 عاما بعد 6 أشهر.

ونوه الوزير إلى أنه وفقا لنتائج عدة دراسات علمية، تقرر الحصول على الجرعة التنشيطية لمن تلقى لقاح «چونسون» بعد شهرين فقط من تاريخ التطعيم.