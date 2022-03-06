شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: توفير 100% من الأراضى المطلوبة لتنفيذ مشروعات "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أن وزارة التنمية المحلية وفرت 100% من الأراضى المطلوبة لتنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" فى المرحلة الأولى منها بالمحافظات بحوالى 5000 قطعة أرض، كما تنفذ الدولة 333 مجمع للخدمات المتكاملة فى 52 مركز بالمحافظات ضمن المبادرة الرئاسية.

أضاف خالد قاسم، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن المشروعات التى يتم تنفيذها تأتى نتيجة لاستجابة لطلبات المواطنين، وفق تخطيط تشاركى وقنوات للمشاركة مع المواطنين، وبدعم كبير من مجلس الوزراء الذى ساهم فى تسهيل تنفيذ المشروعات على الأرض، متابعا: "مجمعات الخدمات المتكاملة تتضمن خدمات عديد منها أحوال مدنية وتضامن اجتماعى وبريد وشهر عقارى ومركز تكنولوجى مطور، وجارى التنسيق مع وزارة الاتصالات وكل الجهات المعنية، لتأسيس وتجهيز هذه المجمعات".

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أن توزيع المجمعات الخدمية سيتم فى 52 مركزا بالجمهورية لخدمة القرى والنجوع، كما أنه تم الانتهاء من تحديد تدخلات مشروعات "سكن كريم" بإجمالى 123 ألف منزل تمهيدا لبدء التنفيذ خلال أيام، كما سيتم تنفيذ مشروعات خاصة بالمواقف ووحدات الإطفاء وأسواق بإجمالى 523 مشروعا لضمان مستوى لائق وكريم لخدمات نقل الركاب والقضاء على السويقات العشوائية بالقرى.