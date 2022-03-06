شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نتائج انتخابات نقابات المهندسين الفرعية بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين نتائج الانتخابات لعام 2022 على مستوى رؤساء النقابات الفرعية الـ13 التي شهدت جولة إعادة من بين 25 نقابة فرعية، حيث حسمت 12 منها منصب رئيس النقابة في المرحلة الأولى من الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة 25 فبراير الماضي.

وأسفرت المرحلة الثانية في جولة الإعادة عن فوز كل من:

القاهرة حسام عفيفي

الجيزة محمد الفحام

الاسكندرية محمد هشام سعودي

الغربية تامر مصطفى

المنوفية أشرف عبد المنعم فرحان

دمياط عوض محمد محمود عوض

الفيوم جمال سبد عبد الواحد

اسيوط اسامة محمد انور حسين

الوادي الجديد ياسر عمر محمد بخيت

سوهاج حسام الدين سعد عبد الهادي سالم

قنا محمود محمد ابو زيد خليل

الاقصر محمد علي محفوظ محمد

أسوان محمد عباس محمد سلطان