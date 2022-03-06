شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات المهندسين: إعادة بين هاني ضاحي الحاصل على 18091 صوتا والنبراوي 9544 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار هاني محمد محمود وزير الاتصالات والتنمية الإدارية الأسبق، رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، نتائج انتخابات المرحلة الثانية، والتى تنافس خلالها مرشحو مقعد النقيب العام ومرشحو الإعادة من النقابات الفرعية.

وحصل المهندس هاني ضاحى على 18091 صوتا، فيما حصل المهندس طارق النبراوي على 9544 صوتا، لتكون المنافسة على مقعد النقيب العام الجمعة المقبل.

وجاءت النتيجة للشعب الهندسية كالتالي:

شعبة عمارة:

- مهندس /خالد محمود عباس.

- مهندس / يسري سالم.

شعبة مدني:

- مهندس/ سيد فاروق.

- لواء مهندس / إيهاب خضر.

شعبة ميكانيكا:

- مهندس / محمد السيد عبد الوهاب الدروي.

- مهندس / حسن عبد العليم.

شعبة كهرباء:

- مهندس / محمد ناصر

- مهندس / فاروق الحكيم.

شعبة كيمياء:

- مهندس / محمود عرفات.

شعبة غزل ونسيج:

- م . زينب عفيفي.

شعبة بترول وتعدين:

- مهندس / بهاء الطوخي.