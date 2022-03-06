شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: إنتاج 10 آلاف كيلو وات من الطاقات المتجددة العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن إطلاق الاستراتيجية الُقطرية للتعاون الإنمائي بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يأتي في إطار زيادة نسبة مشاركة الطاقة النظيفة والاهتمام بمصدر الطاقة المستقبلي، وهو الهيدروجين الأخضر، مردفا: "مصر خطت خطوات كبيرة في الطاقات المتجددة، ومتوقع أن يكون إنتاج مصر من الطاقات المتجددة حوالي 10 آلاف كيلو وات العام المقبل، والهيدروجين الأخضر من ضمن المجالات لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة".

أضاف أيمن حمزة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أنه على مستوى الهيدروجين الأخضر، كانت هناك مذكرات تفاهم مع بعض الشركات الكبرى لدراسة الإنتاج والتصدير للهيدروجين الأخضر، كما كان هناك مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للخدمات الاستشارية لوضع استراتيجية لمصر في السنوات المقبلة خاصة بالهيدروجين الأخضر، بجانب تشجيع شركات القطاع الخاص لمشاركة مصر والدخول في هذا المجال الخاص بالطاقات المتجددة.

وتابع الدكتور أيمن حمزة:"الهيدروجين الأخضر نوع جديد من الوقود المستقبلي، ويسعى العالم كله إلى أخذ خطوات إيجابية به، وقد يكون هناك منتجات يتم تصنيعها من الهيدروجين الأخضر، مثل الأمونيا الخضراء ومركبات أخرى، وهناك مشروع على أرض مصر يتم تنفيذه حاليا لإنتاج الأمونيا الخضراء، مبينا: "الهيدروجين الأخضر يكون تخزين للطاقة المتجددة ويمكن تصديره، والتوقيع الذي تم لوضع استراتيجية لوضع الآلية المصرية في المستقبل".