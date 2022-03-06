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أخبار مصر.. الحكومة تنفى احتواء البنزين على مواد تتسبب فى أعطال السيارات

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن احتواء البنزين على منجنيز ومعادن أخرى مما يتسبب في أعطال السيارات.

 

الحكومة تنفى احتواء البنزين على منجنيز ومعادن مما يتسبب فى أعطال السيارات

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من  أنباء بشأن احتواء البنزين على منجنيز ومعادن أخرى مما يتسبب في أعطال السيارات، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاحتواء البنزين على منجنيز أو أي معادن، مُشددةً على أن كافة منتجات البنزين بأنواعه سواءً التي يتم إنتاجها محلياً، أو استيرادها من الخارج سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية، وخالية من المنجنيز أو المعادن، كما يخضع البنزين لعمليات مراجعة وتحليل دقيقة ومستمرة قبل دخول المستودعات الرئيسية  والفرعية لشركات التسويق للوزارة، مُشيرةً إلى أنه هناك فرق تفتيش بصفة دورية من هيئة البترول للرقابة على الجودة، وكذلك هناك مرور دوري على جميع مراحل المنظومة من مصافي التكرير والمستودعات ومحطات البنزين،  ويتم سحب عينات عشوائية للتأكد من  سلامة البنزين بأنواعه، وعدم احتوائها على أي شوائب أو معادن، ومطابقة كافة منتجاتها للمواصفات القياسية، ولضمان جودة الوقود الذي يتم تسويقه من خلال محطات تموين الوقود المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، مؤكدةً أن البنزين خالي من المنجنيز والذي لا يمكن استخدامه لتأثيره بالتلف على بعض أجزاء من مصافي التكرير.

 

العربية للتصنيع تشارك بجناح فى معرض الدفاع العالمى بالرياض

تشارك الهيئة العربية للتصنيع فى فعاليات النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي بمدينة الرياض، والمقرر إقامته خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الجارى، برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

 

 

الإنتاج الحربى تعقد الحفل الختامى لدورتى "الطاقة المتجددة والميكاترونكس"
 

عقد قطاع التدريب التابع للإنتاج الحربى بمدينة السلام الحفل الختامي لدورتين تدريبيتين لعدد من المتدربين من ثمانية عشر دولة أفريقية على تطبيقات الطاقة المتجددة والميكاترونكس، وذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.

التموين : ضخ 9 آلاف طن زيت وسكر ومكرونة يوميا لأصحاب البطاقات
تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية تقريرا من رئيسى شركتى الجملة "العامة – ‏المصرية" حول نسب صرف السلع التموينية على بطاقة الدعم،  حيث تم صرف 30 %، من مقررات شهر مارس حتى الآن ويتم توفير 27 سلعة من حوالىٌ 1500 مخزن كذلك السلع الاستراتيجية لمنافذ الصرف التى تصل ‏عددها إلى 40 ألف منفذ بحوالى 4 ألاف طن سكر / يوم، و3 ‏ألاف طن زيت / يوم مناصفة بين العبوة زنة الـ 1 لتر والعبوة ‏زنة الـ 800 جرام، وألف طن مكرونة، وكذلك الف طن أرز  يوميا بالإضافة إلى ‏السلع الاخرى التى تتنوع ما بين مساحيق الغسيل والسمن النباتى ‏واغلب احتياجات الأسر المصرية من السلع.

 

غدا انخفاض بدرجات الحرارة وشبورة كثيفة على الطرق والعظمى بالقاهرة 23 درجة

 

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى، معتدل السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

 

سفارة مصر ببوخارست: طائرة الإجلاء الثانية للعابرين من أوكرانيا تغادر اليوم

أعلنت سفارة مصر في العاصمة الرومانية بوخارست، اليوم الأحد أن موعد إقلاع طائرة رحلة الإجلاء الثانية للمواطنين المصريين الذين عبروا من أوكرانيا إلى رومانيا سيكون الليلة في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل من مطار هنرى كواندا الدولي ببوخارست.

التضامن: 7 ملايين جنيه إيرادات معرض ديارنا بالقاهرة بعد أسبوع من افتتاحه

كشف تقرير لوزارة  التضامن الاجتماعي، أن معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية يجوب مختلف المحافظات، لافتة إلى أن منتجات المعرض صُنعت بأيادٍ مصرية من خلال عشرات الأسر التي تنتج مصنوعات من منتجات صديقة للبيئة ومصنوعات يدوية، وأن النوبة ضيف شرف وأن إيرادات معرض ديارنا بالقاهرة بلغت 7 ملايين جنيه بعد أسبوع من افتتاحه.

 

اليابان: 45.8% من شركاتنا العاملة فى مصر تتوقع زيادة أرباحها التشغيلية

 

أسفر مسح الأعمال الذى أجرته هيئة التجارة الخارجية اليابانية "چيترو"، حول ظروف أعمال الشركات اليابانية العاملة بالخارج، ومن بينها قارة أفريقيا عن توقع 45.8% من الشركات اليابانية العاملة فى السوق المصرية زيادة أرباحها التشغيلية خلال العام الجاري.

 

الصحة تحذر المواطنين من الخروج فى العواصف الترابية.. صور

 

حذرت وزارة الصحة المواطنين من الخروج في العواصف الترابية في ظل التقلبات الجوية وسوء أحوال الطقس، الذى يكون سببا فى ارتفاع نسب الإصابة بأمراض الشتاء، مثل نزلات البرد والالتهابات الرئوية والأمراض المناعية.

 

بوتين لماكرون: الحوار مع أوكرانيا مرتبط بتلبية كافة مطالبنا دون شروط

 

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لنظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، أن الحوار مع أوكرانيا مرتبط بتلبية كافة مطالبنا بدون شروط. 

 

البنك المركزى الروسى يفرض حدا على إرسال الأموال للخارج عند 5 آلاف دولار شهريا

 

قرر البنك المركزى الروسى فرض حد على إرسال الأموال إلى الخارج عند 5 آلاف دولار شهريا. 

 

الصحة: السمنة تسبب 7 أنواع من السرطانات.. اعرف التفاصيل

 

أكدت وزارة الصحة والسكان أن السمنة تسبب الإصابة بـ 7 أنواع من السرطانات منها الغشاء المبطن للرحم والثدى والمبيض والبروستاتا والمرارة والكلي والقولون.

 

رفع الجلسة العامة للنواب بعد الموافقة على تعديل قانون سلامة السفن

 

رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة، الجلسة العامة اليوم، على أن تعقد الجلسة القادمة غدا لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون مقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (120) لسنة 1982 وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به والذى تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ اليوم.

 

الصحة: إصدار 550 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 2 مليار جنيه خلال شهرين

 

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 546 ألفا و34 قرار علاج على نفقة الدولة، بجميع محافظات الجمهورية، بداية من أول شهر يناير وحتى نهاية شهر فبراير الماضي، بتكلفة إجمالية 2 مليار و55 مليون و229 ألف جنيه.

 

 

الصحة تطلق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة.. اعرف المحافظات

 

أطلقت وزارة الصحة والسكان، اليوم وغدا، 3 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.

 

الرئيس الأوكرانى: الصواريخ الروسية دمرت مطار فينيتسيا جنوب غرب كييف

 

قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، أن الصواريخ الروسية دمرت بالكامل مطار فينيتسيا جنوب غرب العاصمة كييف، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

 

الصحة تعلن تسجيل أعلى معدل للشفاء من فى مستشفيات العزل

 

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسجيلها أعلي معدل للشفاء من كورونا في مستشفيات العزل بالجمهورية بواقع 85.7 %، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

 

"النقل": اتفاقية مع البنك الأوربي لتحويل سكة حديد أبو قير إلى مترو كهربائي

 

شاركت وزارة النقل في الاحتفالية التي نظمتها وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لإطلاق الاستراتيجية القُطرية الجديدة 2022 / 2027 والتي شهدت حضور وزراء الخارجية والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة والسياحة والآثار والتجارة والصناعة والبترول والثروة المعدنية والبيئة، ونائب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD للسياسات والشراكات.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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