مطار القاهرة يستقبل بعثة ناشئات اليد بعد التتويج ببطولة أفريقيا.. صور

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، بعثة منتخب ناشئات كرة اليد قادمة من غينيا، بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا بالفوز على نظيره غينيا كوناكرى بنتيجة فى ختام مواجهاته ببطولة أفريقيا للناشئات المقامة فى غينيا فى نسختها الـ 17.

وصلت البعثة على متن الطائرة الإماراتية، وقامت سلطات مطار القاهرة بإنهاء إجراءات وصول ناشئات اليد عبر مبنى الركاب رقم 2 بالمطار، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

ونجح منتخب ناشئات اليد فى الفوز على الجزائر فى الجولة قبل الأخيرة على الجزائر بنتيجة 53/20.

كما فاز منتخب ناشئات كرة اليد مواليد 2004 على نظيره جامبيا، بنتيجة 57/11، فى ثالث مواجهاته ببطولة أفريقيا المقامة بغينيا فى نسختها الـ17 الثلاثاء، ليتأهل إلى بطولة العالم بجورجيا.

ونجح منتخب ناشئات كرة اليد فى الفوز بأول مبارياته على سيراليون بنتيجة 70 / 12 فى أول مواجهات البطولة قبل ملاقاة غينيا بيساو فى ثان مواجهاته الاثنين التى انتهت بفوز منتخبنا الوطنى بنتيجة 78/7.

ويضم جهاز منتخبنا الوطنى المصرى للناشئات فى بطولة أفريقيا: محمد فرغلى مدير فنى - شريف الشامى مدرب عام - أبو بكر صلاح الدين مدرب حراس مرمى - محمد سليمان محلل أداء فنى - كابتن شيرين منصور مدير إدارى ودكتورة منة الله بدوى اخصائية علاج طبيعى.

وتضم قائمة اللاعبات: جنى صلاح - مريم محمد - فاطمة محمود - جهاد وائل - جود احمد - لبنى أشرف - ملك أحمد - ملك هشام - منة الله الحناوى - نادين طارق - نوال خليل - رانا العربى - شروق محمود - تقى كامل وينضم لقائمة الفريق فى غينيا الثلاثى كنزى حاتم - لوجين أسامة - مريم عمر واللاتى تم تصعيدهن مع المنتخب الوطنى للشابات مواليد 2002 لخوض منافسات بطولة أفريقيا للشابات.